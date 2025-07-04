MARCHÉ ESTIVAL À SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS Saint-Étienne-de-Gourgas
MARCHÉ ESTIVAL À SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS Saint-Étienne-de-Gourgas vendredi 4 juillet 2025.
MARCHÉ ESTIVAL À SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS
Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-04
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29
Une belle occasion de découvrir des produits authentiques et de soutenir les producteurs et artisans de la région
Un marché dans le pré avec producteurs et artisans. Profitez des animations, de la buvette et des stands pour consommer local. Une belle occasion de découvrir des produits authentiques et de soutenir les producteurs et artisans de la région. Ne manquez pas cet événement convivial et gourmand ! .
Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 60 15 mairie.stetiennedegourgas@lodevoisetlarzac.fr
English :
A great opportunity to discover authentic products and support local producers and artisans
German :
Eine gute Gelegenheit, authentische Produkte zu entdecken und die Produzenten und Handwerker der Region zu unterstützen
Italiano :
Una grande opportunità per scoprire prodotti autentici e sostenere i produttori e gli artigiani locali
Espanol :
Una gran oportunidad para descubrir productos auténticos y apoyar a los productores y artesanos locales
L’événement MARCHÉ ESTIVAL À SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS Saint-Étienne-de-Gourgas a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC