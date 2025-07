Marché estival Ansac-sur-Vienne Espace Sivadier et Baptiste Ansac-sur-Vienne

Marché estival de la commune d’Ansac-sur-Vienne.

Buvette et Restauration sur place.

PRENEZ VOS COUVERTS !

Espace Sivadier et Baptiste 3 route d’angoulême Ansac-sur-Vienne 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 12 82 mairie.ansac@wanadoo.fr

English :

Summer market in Ansac-sur-Vienne.

Refreshments and catering on site.

BRING YOUR CUTLERY!

German :

Sommermarkt der Gemeinde Ansac-sur-Vienne.

Getränke und Speisen vor Ort.

NEHMEN SIE IHR BESTECK MIT!

Italiano :

Mercato estivo ad Ansac-sur-Vienne.

Ristoro e ristorazione in loco.

PORTATE LE POSATE!

Espanol :

Mercado de verano en Ansac-sur-Vienne.

Refrescos y catering in situ.

TRAIGA SUS CUBIERTOS

L’événement Marché estival Ansac-sur-Vienne Ansac-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme Charente Limousine