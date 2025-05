Marché Estival – Barberey-Saint-Sulpice, 24 mai 2025 10:00, Barberey-Saint-Sulpice.

Aube

Marché Estival L’Atelier des Barbotines Barberey-Saint-Sulpice Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

En ce week-end de la Fête des mères, venez découvrir le marché collaboratif.

De nombreux artisans et créateurs avec de jolis stands sauront vous accueillir



>> Ateliers enfants et/ou adultes

(Réservation conseillée ou sur place) ateliers poterie, yoga, massages ayurvédiques, voyage chamanique, maquillage enfants, tarot



>> Bien-Etre

Nutrition, Alimentation vivante et naturopathie, cosmétiques, huiles essentielles, ayurvéda



>> Artisans & créateurs

Créations tissus, bijoux, pierres, maroquinerie, décorations upcyclées, céramiques, vêtements, peintures, miel



Présence de Foodtruck



Entrée gratuite et nombreux lots à gagner ! .

L’Atelier des Barbotines

Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est +33 6 16 75 72 30 carole.cordier@hotmail.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché Estival Barberey-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne