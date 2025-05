Marché estival – Beauzac, 14 juin 2025 16:00, Beauzac.

Haute-Loire

Marché estival Les remparts Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-14 16:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

Date(s) :

2025-06-14

A partir du samedi 14 juin au 13 septembre, tous les samedis de 16h à 19h00 marché estival dans le centre .

Les remparts

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49

English :

From Saturday June 14th to September 13th, every Saturday from 4pm to 7pm, summer market in the center of town.

German :

Ab Samstag, den 14. Juni bis zum 13. September, jeden Samstag von 16:00 bis 19:00 Uhr Sommermarkt im Zentrum .

Italiano :

Da sabato 14 giugno al 13 settembre, ogni sabato dalle 16.00 alle 19.00, mercato estivo in centro.

Espanol :

Del sábado 14 de junio al 13 de septiembre, todos los sábados de 16:00 a 19:00 horas, mercado de verano en el centro.

