Marché estival Camarès 2 juillet 2025 07:00

Aveyron

Marché estival Place du Foirail Camarès Aveyron

Début : Mercredi 2025-07-02

fin : 2025-08-27

2025-07-02

Marché estival chaque mercredi matin vente de produits régionaux, producteurs, artisans

Produits du terroir (biscotins, vins, fromages fermiers, charcuteries de pays, fruits, légumes…) et artisanat. .

Place du Foirail

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 15 20

Summer market every Wednesday morning: sale of regional products, producers, craftsmen, etc

Sommermarkt jeden Mittwochmorgen: Verkauf von regionalen Produkten, Produzenten, Handwerkern

Mercato estivo ogni mercoledì mattina: vendita di prodotti regionali, produttori, artigiani, ecc

Mercado de verano todos los miércoles por la mañana: venta de productos regionales, productores, artesanos, etc

