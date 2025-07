Marché estival Carnaval d’été Thannenkirch

Marché estival Carnaval d’été Thannenkirch mercredi 16 juillet 2025.

Marché estival Carnaval d’été

Rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 17:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Sortez les costumes et les confettis, le marché se transforme en fête colorée pour un carnaval estival inoubliable !

Sortez les costumes et les confettis, le marché se transforme en fête colorée pour un carnaval estival inoubliable ! .

Rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 10 19 mairie@thannenkirch.fr

English :

Get out the costumes and confetti, and the market is transformed into a colorful party for an unforgettable summer carnival!

German :

Holt die Kostüme und das Konfetti heraus, der Markt verwandelt sich in ein buntes Fest für einen unvergesslichen Sommerkarneval!

Italiano :

Tirate fuori i costumi e i coriandoli e il mercato si trasformerà in una festa colorata per un indimenticabile carnevale estivo!

Espanol :

Saque los disfraces y el confeti, y el mercado se transformará en una colorida fiesta para vivir un carnaval de verano inolvidable

L’événement Marché estival Carnaval d’été Thannenkirch a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr