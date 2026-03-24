Marché estival

Centre-bourg Chambon-sur-Lac Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 08:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez faire vos courses, trouver des souvenirs d’Auvergne, etc…

Produits alimentaires du terroir.

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Centre-bourg Chambon-sur-Lac 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 88 62 62 otsancy-accueil@sancy.com

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English :

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Local food products.

L’événement Marché estival Chambon-sur-Lac a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Massif du Sancy