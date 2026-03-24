Marché estival Chambon-sur-Lac
Marché estival Chambon-sur-Lac jeudi 9 juillet 2026.
Marché estival
Centre-bourg Chambon-sur-Lac Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 08:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Venez faire vos courses, trouver des souvenirs d’Auvergne, etc…
Produits alimentaires du terroir.
.
Centre-bourg Chambon-sur-Lac 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 88 62 62 otsancy-accueil@sancy.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and do your shopping, find souvenirs from Auvergne, etc…
Local food products.
L’événement Marché estival Chambon-sur-Lac a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Massif du Sancy