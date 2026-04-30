Marché estival & concert Hambye
Marché estival & concert Hambye vendredi 7 août 2026.
Hambye
Marché estival & concert
Rue Louis d’Estouteville Hambye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Marché estival & concert dans le bourg de Hambye, le vendredi 7 août à partir de 18h.
Marché nocturne exposition dans la chapelle, tailleur de pierre et groupe musical. .
Rue Louis d’Estouteville Hambye 50450 Manche Normandie
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English : Marché estival & concert
L’événement Marché estival & concert Hambye a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme
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