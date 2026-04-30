Hambye

Marché estival & concert

Rue Louis d’Estouteville Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Marché estival & concert dans le bourg de Hambye, le vendredi 7 août à partir de 18h.

Marché nocturne exposition dans la chapelle, tailleur de pierre et groupe musical. .

Rue Louis d’Estouteville Hambye 50450 Manche Normandie

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English : Marché estival & concert

L’événement Marché estival & concert Hambye a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme