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Marché estival & concert Hambye

Marché estival & concert Hambye

Marché estival & concert Hambye vendredi 7 août 2026.

Adresse : Rue Louis d'Estouteville

Ville : 50450 Hambye

Département : Manche

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Hambye

Marché estival & concert

Rue Louis d’Estouteville Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Marché estival & concert dans le bourg de Hambye, le vendredi 7 août à partir de 18h.
Marché nocturne exposition dans la chapelle, tailleur de pierre et groupe musical.   .

Rue Louis d’Estouteville Hambye 50450 Manche Normandie  

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English : Marché estival & concert

L’événement Marché estival & concert Hambye a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme

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