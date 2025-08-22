Marché Estival de Producteurs Locaux Salles-Lavalette

Marché Estival de Producteurs Locaux Salles-Lavalette vendredi 22 août 2025.

Marché Estival de Producteurs Locaux

place de la mairie Salles-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 09:00:00

fin : 2025-08-22 12:30:00

Date(s) :

2025-08-22

Le marché de Salles-Lavalette reprend ses couleurs estivales avec ses nombreux producteurs locaux et son ambiance musicale !

.

place de la mairie Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 30 64 mairie.salleslavalette@wanadoo.fr

English :

The market in Salles-Lavalette is back in full summer swing with its many local producers and musical atmosphere!

German :

Der Markt in Salles-Lavalette erstrahlt wieder in sommerlichen Farben mit vielen lokalen Produzenten und musikalischer Untermalung!

Italiano :

Il mercato di Salles-Lavalette torna nel suo splendore estivo, con una serie di produttori locali e musica dal vivo!

Espanol :

El mercado de Salles-Lavalette vuelve a su esplendor estival, con numerosos productores locales y música en directo

L’événement Marché Estival de Producteurs Locaux Salles-Lavalette a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de tourisme du Sud Charente