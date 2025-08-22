Marché Estival de Producteurs Locaux Salles-Lavalette
Marché Estival de Producteurs Locaux Salles-Lavalette vendredi 22 août 2025.
Marché Estival de Producteurs Locaux
place de la mairie Salles-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-22 09:00:00
fin : 2025-08-22 12:30:00
Date(s) :
2025-08-22
Le marché de Salles-Lavalette reprend ses couleurs estivales avec ses nombreux producteurs locaux et son ambiance musicale !
.
place de la mairie Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 30 64 mairie.salleslavalette@wanadoo.fr
English :
The market in Salles-Lavalette is back in full summer swing with its many local producers and musical atmosphere!
German :
Der Markt in Salles-Lavalette erstrahlt wieder in sommerlichen Farben mit vielen lokalen Produzenten und musikalischer Untermalung!
Italiano :
Il mercato di Salles-Lavalette torna nel suo splendore estivo, con una serie di produttori locali e musica dal vivo!
Espanol :
El mercado de Salles-Lavalette vuelve a su esplendor estival, con numerosos productores locales y música en directo
L’événement Marché Estival de Producteurs Locaux Salles-Lavalette a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de tourisme du Sud Charente