Informations pratiques

Taugon

Marché estival de Taugon

Place de la Mairie Taugon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 16:30:00

fin : 2026-09-25 19:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Tous les vendredis à partir du 10 juillet, le marché estival de Taugon ouvre ses portes !

Producteurs, artisans, buvette et food truck seront à votre disposition Place de la Mairie à Taugon, de 16h30 à 19h30

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Place de la Mairie Taugon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mairie@taugon.fr

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English :

Every Friday %E0 starting July 10, the Taugon Summer Market opens its doors!

Farmers, artisans, a refreshment stand, and food trucks will be waiting for you at Place de la Mairie in Taugon, from 4:30 p.m. to 7:30 p.m.

L’événement Marché estival de Taugon Taugon a été mis à jour le 2026-07-04 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin