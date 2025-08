Marché estival des producteurs locaux + concert Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze

Marché estival des producteurs locaux + concert Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze jeudi 28 août 2025.

Marché estival des producteurs locaux + concert

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

2025-08-28

Marché de producteurs locaux à la guinguette de la brasserie du Loup. 3ème édition.

Une dizaine d’artisans et un super concert de « Bonjour Madame! ».

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 10 17 37 brasserieduloupblanc@gmail.com

English :

Local producers’ market at the Brasserie du Loup’s guinguette. 3rd edition.

A dozen artisans and a great concert by « Bonjour Madame!

German :

Markt mit lokalen Produzenten in der Guinguette der Brasserie du Loup. 3. Ausgabe.

Ein Dutzend Handwerker und ein tolles Konzert von « Bonjour Madame! ».

Italiano :

Mercato dei produttori locali alla brasserie du Loup. terza edizione.

Una dozzina di artigiani e un grande concerto di « Bonjour Madame!

Espanol :

Mercado de productores locales en la brasserie du Loup. 3ª edición.

¡Una docena de artesanos y un gran concierto de « Bonjour Madame!

L’événement Marché estival des producteurs locaux + concert Saint-Uze a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche