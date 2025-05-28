Marché estival Doussard
Marché estival Doussard mardi 9 juin 2026.
Doussard
Marché estival
Rue Macherine Doussard Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-09 08:00:00
fin : 2026-09-15 12:30:00
Date(s) :
2026-06-09
Marché alimentaire et vestimentaire durant la période estivale. Présence de l’Office de Tourisme.
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Rue Macherine Doussard 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 30 45 mairie.doussard@wanadoo.fr
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English : Summertime Market
Food and garment market during summer period. Tourist Office present.
L’événement Marché estival Doussard a été mis à jour le 2025-05-28 par Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy