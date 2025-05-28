Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché estival Doussard

Marché estival Doussard mardi 9 juin 2026.

Adresse : Rue Macherine

Ville : 74210 Doussard

Département : Haute-Savoie

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 15 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Doussard

Marché estival

Rue Macherine Doussard Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-09 08:00:00
fin : 2026-09-15 12:30:00

Date(s) :
2026-06-09

Marché alimentaire et vestimentaire durant la période estivale. Présence de l’Office de Tourisme.
  .

Rue Macherine Doussard 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 30 45  mairie.doussard@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Summertime Market

Food and garment market during summer period. Tourist Office present.

L’événement Marché estival Doussard a été mis à jour le 2025-05-28 par Office de Tourisme des Sources du Lac d’Annecy

À voir aussi à Doussard (Haute-Savoie)