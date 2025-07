Marché estival en troglo Dénezé-sous-Doué

10 route de la Fosse Dénezé-sous-Doué

Rendez-vous aux Maisons Troglodytes de Forges pour vivre une journée estivale et conviviale au cœur d’un site troglodytique unique en France !

26 exposants artisans, créateurs et producteurs locaux pour (re)découvrir de magnifiques savoir-faire

Un cadre authentique et rafraîchissant, entre pierre et nature

Un barbecue frites pour se régaler sur place, avec une option végétarienne.

Un concert blues rock avec Les Baratineurs, dès 20h, pour prolonger la soirée sous les voûtes de tuffeau

Venez flâner, discuter, chiner, goûter… et partager un moment unique dans une ambiance estivale chaleureuse et troglodytique.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 26 juillet 2025 de 14h à 22h. .

+33 2 41 59 00 32 contact@maisonstroglo.com

Join us at Les Maisons Troglodytes de Forges for a fun-filled summer day at the heart of a troglodytic site unique in France!

In den Maisons Troglodytes de Forges können Sie einen geselligen Sommertag in einer in Frankreich einzigartigen Höhlenlandschaft verbringen!

Unitevi a noi alle Maisons Troglodytes de Forges per una giornata estiva all’insegna del divertimento nel cuore di un sito troglodita unico in Francia!

Únase a nosotros en las Maisons Troglodytes de Forges para pasar un día de verano lleno de diversión en el corazón de un yacimiento troglodita único en Francia

