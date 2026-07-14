AGENDA · Calanhel
Marché estival et vide grenier Calanhel
dimanche 2 août 2026 · Calanhel
Informations pratiques
Calanhel
Marché estival et vide grenier
Le Bourg Calanhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 13:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez assister au marché estival avec plusieurs producteurs locaux, et un vide grenier ainsi que des jeux pour les enfants: toute la matinée. Restauration sur place. .
Le Bourg Calanhel 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 18 04 14 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché estival et vide grenier Calanhel a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol