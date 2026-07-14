Informations pratiques

Calanhel

Marché estival et vide grenier

Le Bourg Calanhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez assister au marché estival avec plusieurs producteurs locaux, et un vide grenier ainsi que des jeux pour les enfants: toute la matinée. Restauration sur place. .

Le Bourg Calanhel 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 18 04 14 10

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English :

L’événement Marché estival et vide grenier Calanhel a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol