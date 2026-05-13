Marché estival laptois Lapte
Marché estival laptois Lapte dimanche 7 juin 2026.
Lapte
Marché estival laptois
place Marius Sarda Lapte Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-09-13 13:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Miel, fruits rouges, bijoux et bien d’autres produits locaux vous attendent tous les dimanches matin pour le marché estival de Lapte.
Emplacements gratuits
Renseignements au 04 71 59 37 45
.
place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 37 45
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English :
Honey, berries, jewelry and many other local products await you every Sunday morning at the Lapte summer market.
Free stalls
Information on 04 71 59 37 45
L’événement Marché estival laptois Lapte a été mis à jour le 2026-05-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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