Lapte

Marché estival laptois

place Marius Sarda Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Miel, fruits rouges, bijoux et bien d’autres produits locaux vous attendent tous les dimanches matin pour le marché estival de Lapte.

Emplacements gratuits

Renseignements au 04 71 59 37 45

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place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 37 45

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English :

Honey, berries, jewelry and many other local products await you every Sunday morning at the Lapte summer market.

Free stalls

Information on 04 71 59 37 45

L’événement Marché estival laptois Lapte a été mis à jour le 2026-05-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire