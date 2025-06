Marché estival Le Chautay Jeudi Le Chautay 10 juillet 2025 17:00

Marché estival Le Chautay Jeudi Place de l’Église Le Chautay Cher

Début : Jeudi 2025-07-10 17:00:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

2025-07-10

LEGUMES FROMAGES VOLAILLES BISCUITERIE CHARCUTERIE BIERES ARTISANAT LOCAL

Inauguration le 10 Juillet à 17h00

Pour l’inauguration de son marché, la municipalité du Chautay vous offre une dégustation des produits du marché avec un atelier culinaire.

Les producteurs et artisans présents

– La Ferme de Pauline, Fromages de chèvre et brebis

– Johanna’na concept, Produits du terroir du Nord

– La Ferme des Loges, Volailles, Oeufs

– Le petit maraîcher, Fruits et légumes

– Les gourmandises de Maminou, Terrines, Charcuterie

– Au bonheur d’Antan, Epicerie fine, produits italiens

– Les idées de Jenni, Cadeaux personnalisés

– Dedel création, Articles de confection

Toutes les semaines, vous avez la possibilité de consommer sur place les produits des exposants bubble tea, caféglacé, bières, tartes salés, biscuits etc … .

Place de l’Église

Le Chautay 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 74 01 57 secretariat@mairielechautay.fr

English :

VEGETABLES CHEESES POULTRY COOKIES CHARCUTERIE BEERS LOCAL CRAFTS

German :

GEMÜSE KÄSE GEFLÜGEL GEBÄCK WURSTWAREN BIER LOKALES KUNSTHANDWERK

Italiano :

VERDURE FORMAGGI POLLAME BISCOTTI SALUMI BIRRE ARTIGIANATO LOCALE

Espanol :

VERDURAS QUESO AVES GALLETAS CHARCUTERÍA CERVEZAS ARTESANÍA LOCAL

L’événement Marché estival Le Chautay Jeudi Le Chautay a été mis à jour le 2025-06-20 par OT LOIRE EN BERRY