Marché estival Place de l’église Miniac-Morvan 4 juin – 9 juillet, certains mercredis Accès libre et gratuit

### Marché estival 2025

La commune de Miniac-Morvan organise un marché estival les deux premiers mercredis de juin et juillet.

Avec la présence d’une vingtaine de commerçants, la musique bretonne sera mise à l’honneur par quatre duos qui se succèderont et présenteront différentes facettes de la musique de haute et de basse Bretagne.

_« Ce marché est une invitation à la détente et à la convivialité »_ soulignent Gisèle Thieulant adjointe en charge du commerce et Laurence Hougron-Rivet conseillère déléguée à la communication, toutes deux à l’initiative de la création du marché estival en 2022.

Différentes restaurations seront proposées à chaque marché sur la place de l’église de 17h00 à 21h00.

_Les artisans et producteurs souhaitant participer peuvent encore contacter la commune au 02 99 58 51 77._

https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.miniac-morvan.fr/

Place de l’église Place de l’église 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

mairie@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77