MARCHÉ ESTIVAL Producteurs et artisans locaux – La Selle-Craonnaise 3 juillet 2025 18:00

Mayenne

MARCHÉ ESTIVAL Producteurs et artisans locaux LA RINCERIE La Selle-Craonnaise Mayenne

Début : 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-08-07 21:00:00

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Marché de producteurs et artisans locaux à la Rincerie

Tous les jeudis du mois de juillet et d’août retrouvez des producteurs et artisans locaux sur le marché estival de la Rincerie.

Du 3 juillet au 28 août de 18h à 21h rendez-vous sur le parking de la base de loisirs.

Renseignement auprès de l’accueil de la base de loisir ou 02 43 06 17 52 .

LA RINCERIE

La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 17 52

English :

Local producers’ and craftsmen’s market at La Rincerie

German :

Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern in La Rincerie

Italiano :

Mercato dei produttori e degli artigiani locali a La Rincerie

Espanol :

Mercado de productores y artesanos locales en La Rincerie

