Marché estival – Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, 1 juillet 2025 18:00, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze.

Drôme

Marché estival Saint-Auban-sur-l’Ouvèze Drôme

Début : Samedi 2025-07-01 18:00:00

fin : 2025-08-26 20:00:00

2025-07-01

Le Petit Marché de producteurs dans la cour de la mairie vous propose fruits, légumes, miel, fromages, saucissonnerie… et sa buvette.

Saint-Auban-sur-l’Ouvèze 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 60 19

English :

The small farmers’ market in the courtyard of the town hall offers fruit, vegetables, honey, cheese, sausages? and a refreshment bar.

German :

Der kleine Bauernmarkt im Hof des Rathauses bietet Obst, Gemüse, Honig, Käse, Wurstwaren usw. an.

Italiano :

Il piccolo mercato contadino nel cortile del municipio offre frutta, verdura, miele, formaggi, salsicce e un punto di ristoro.

Espanol :

El pequeño mercado de agricultores del patio del ayuntamiento ofrece fruta, verdura, miel, queso, embutidos… y una barra de refrescos.

L’événement Marché estival Saint-Auban-sur-l’Ouvèze a été mis à jour le 2023-08-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale