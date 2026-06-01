Saint-Firmin-sur-Loire

Marché estival

Saint-Firmin-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 16:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-17 2026-08-21 2026-09-18

Les vendredis 19 juin, 17 juillet, 21 août et 18 septembre, Saint-Firmin-sur-Loire vous donne rendez-vous pour son marché estival. Produits locaux, créations artisanales et ambiance conviviale vous attendent place du Champ de Foire, de 16h à 22h, avec buvette sur place.

Les vendredis 19 juin, 17 juillet, 21 août et 18 septembre, Saint-Firmin-sur-Loire vous invite à profiter de son marché estival, un rendez-vous local, artisanal et convivial à ne pas manquer

De 16h à 22h, la place du Champ de Foire s’anime au rythme des stands, des rencontres et des découvertes. Producteurs, artisans et créateurs locaux y partageront leur savoir-faire et leurs produits dans une ambiance chaleureuse, idéale pour flâner, échanger et faire le plein de belles trouvailles.

Ce marché estival est une belle occasion de profiter d’une fin de journée en plein air, de soutenir les acteurs locaux et de savourer l’atmosphère d’un rendez-vous simple et vivant. Buvette sur place pour prolonger le plaisir en toute convivialité. .

Saint-Firmin-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 37 08 74 mairie.accueil@stfirminsurloire.fr

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English :

On Fridays June 19, July 17, August 21 and September 18, Saint-Firmin-sur-Loire welcomes you to its summer market. Local products, handcrafted creations and a friendly atmosphere await you on Place du Champ de Foire, from 4pm to 10pm, with refreshments available.

L’événement Marché estival Saint-Firmin-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX