Marché estival Saint-Sulpice-le-Guérétois
Marché estival Saint-Sulpice-le-Guérétois dimanche 28 septembre 2025.
Marché estival
Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Marché de producteurs et d’artisans organisé par le Rassemblement des St Sulpice de France en partenariat avec le trail du Petit Brionnais.
Animation taille de pierre Food Truck, crêpes, buvette. .
Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 22 69 33
