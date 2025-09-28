Marché estival Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marché estival Saint-Sulpice-le-Guérétois dimanche 28 septembre 2025.

Marché estival

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Marché de producteurs et d’artisans organisé par le Rassemblement des St Sulpice de France en partenariat avec le trail du Petit Brionnais.

Animation taille de pierre Food Truck, crêpes, buvette. .

Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 22 69 33

