Marché Estival Sidiailles animé par Billy Bix Sidiailles 9 juillet 2025 17:00

Cher

Marché Estival Sidiailles animé par Billy Bix bourg Sidiailles Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-09 17:00:00

fin : 2025-07-09 20:30:00

2025-07-09

Venez flâner au marché estival de Sidaillles et profiter d’une ambiance chaleureuse, festive et colorée au cœur de l’été !

Sidiailles fait son festival au marché sous les marronniers de la place de l’église. Terroir et artisanat, animations et jeux … Buvette et petite restauration proposées sur place. Lancement de la saison des marchés d’été avec un concert de Billy Bix, rockabilly, rock’n blues ! Ca va déboiter ne les ratez pas ! Marché de 17h à 20h30. Gratuit .

bourg

Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire atelierducoin18@gmail.com

English :

Come and stroll through the Sidaillles summer market and enjoy a warm, festive and colourful atmosphere in the heart of summer!

German :

Schlendern Sie über den Sommermarkt in Sidaillles und genießen Sie die warme, festliche und farbenfrohe Atmosphäre im Herzen des Sommers!

Italiano :

Venite a passeggiare al mercato estivo di Sidaillles e godetevi un’atmosfera calda, festosa e colorata nel cuore dell’estate!

Espanol :

Venga a pasear por el mercado de verano de Sidaillles y disfrute de un ambiente cálido, festivo y colorido en pleno verano

