Marché Estival Sidiailles Soirée Bal Trad’ Sidiailles 16 juillet 2025 17:00

Cher

Marché Estival Sidiailles Soirée Bal Trad’ bourg Sidiailles Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 17:00:00

fin : 2025-07-16 20:30:00

Date(s) :

2025-07-16

Venez flâner au marché estival et profiter d’une ambiance chaleureuse, festive et colorée au cœur de l’été !

Sidiailles fait son festival au marché sous les marronniers de la place de l’église. Terroir et artisanat, animations et jeux…. Buvette et petite restauration proposées sur place. Le traditionnel BAL TRAD sera animé par Dédé et ses amis. Cette année les enfants pourront s’initier à la poterie. Atelier sur réservation au 06.26.75.03.89. Marché de 17h à 20h30. Gratuit ! .

bourg

Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire atelierducoin18@gmail.com

English :

Come and enjoy the warm, festive and colourful atmosphere of the summer market!

German :

Schlendern Sie über den Sommermarkt und genießen Sie die warme, festliche und farbenfrohe Atmosphäre im Herzen des Sommers!

Italiano :

Venite a passeggiare al mercato estivo e godetevi l’atmosfera calda, festosa e colorata nel cuore dell’estate!

Espanol :

Venga a pasear por el mercado de verano y disfrute de un ambiente cálido, festivo y colorido en pleno verano

