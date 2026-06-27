Informations pratiques

Treteau

Marché Estival

Plan d’eau Treteau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 21:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Marché estival organisé par le comité des fêtes

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Plan d’eau Treteau 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 67 51 14 monnetv@live.fr

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English :

Summer March organized by the festival committee

L’événement Marché Estival Treteau a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire