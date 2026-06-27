AGENDA · Treteau
Marché Estival Treteau
vendredi 28 août 2026 · Treteau
Informations pratiques
Treteau
Marché Estival
Plan d’eau Treteau Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 21:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Marché estival organisé par le comité des fêtes
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Plan d’eau Treteau 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 67 51 14 monnetv@live.fr
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English :
Summer March organized by the festival committee
L’événement Marché Estival Treteau a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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