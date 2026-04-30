MARCHÉ ESTIVAL Villeneuve-Tolosane
MARCHÉ ESTIVAL Villeneuve-Tolosane lundi 13 juillet 2026.
Villeneuve-Tolosane
MARCHÉ ESTIVAL
Place du Fort Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
À l’occasion de la fête nationale, Villeneuve-Tolosane organise son marché estival !
Ce rendez-vous festif met à l’honneur créateurs, producteurs et animations locales, dans une ambiance conviviale et familiale. La soirée sera accompagnée du traditionnel bal républicain.
Buvette et restauration sur place. .
Place du Fort Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie rcoste@villeneuve-tolosane.fr
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English :
Villeneuve-Tolosane celebrates its national holiday with a summer market!
L’événement MARCHÉ ESTIVAL Villeneuve-Tolosane a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE