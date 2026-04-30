Villeneuve-Tolosane

MARCHÉ ESTIVAL

Place du Fort Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la fête nationale, Villeneuve-Tolosane organise son marché estival !

Ce rendez-vous festif met à l’honneur créateurs, producteurs et animations locales, dans une ambiance conviviale et familiale. La soirée sera accompagnée du traditionnel bal républicain.

Buvette et restauration sur place. .

Place du Fort Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie rcoste@villeneuve-tolosane.fr

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English :

Villeneuve-Tolosane celebrates its national holiday with a summer market!

L’événement MARCHÉ ESTIVAL Villeneuve-Tolosane a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE