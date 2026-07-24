Marché éstivale de producteur Nonac
vendredi 7 août 2026 · Nonac
Informations pratiques
Nonac
Marché éstivale de producteur
place de l’église Nonac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Le joli petit village de Nonac vous invite à son marché traditionnel gourmand de l’été. Une soirée pour découvrir et déguster les produits du terroir charentais, sur place ou à emporter. Un rendez-vous convivial pour échanger et passer un bon moment.
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place de l’église Nonac 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 76 14 53 comitedesfetesdenonac@hotmail.fr
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English : Marché éstivale de producteur
The pretty little village of Nonac invites you to its traditional summer gourmet market. An evening to discover and taste local Charentais produce, either on the spot or to take away. It’s a friendly place to meet, chat and have a good time.
L’événement Marché éstivale de producteur Nonac a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Sud Charente