Informations pratiques

Nonac

Marché éstivale de producteur

place de l’église Nonac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le joli petit village de Nonac vous invite à son marché traditionnel gourmand de l’été. Une soirée pour découvrir et déguster les produits du terroir charentais, sur place ou à emporter. Un rendez-vous convivial pour échanger et passer un bon moment.

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place de l’église Nonac 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 76 14 53 comitedesfetesdenonac@hotmail.fr

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English : Marché éstivale de producteur

The pretty little village of Nonac invites you to its traditional summer gourmet market. An evening to discover and taste local Charentais produce, either on the spot or to take away. It’s a friendly place to meet, chat and have a good time.

L’événement Marché éstivale de producteur Nonac a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Sud Charente