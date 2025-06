MARCHE ESTIV’HALLE Place de l’Hôtel de Ville Cazères 2 juillet 2025 17:00

Haute-Garonne

MARCHE ESTIV’HALLE Place de l’Hôtel de Ville HALLE Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 17:00:00

fin : 2025-07-30 23:00:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Le marché où tu tisses des liens et qui te donne la pêche!

Les marchés Estiv’Halle redémarrent le 2 juillet et vous seront proposés tous les mercredis jusqu’au 27 août.

Le lieu de RDV n’a pas changé ; nous aurons plaisir à vous accueillir place de l’Hôtel de Ville à Cazères. Autour et sous notre halle, dès 17h, vous trouverez des exposants créateurs et producteurs locaux, des animations variées. Chaque semaine un concert sera proposé à 20h, nous avons fait appel à des artistes professionnels ; les styles différents vous feront voyager, on est même sûrs que certains ne résisteront pas à l’envie de danser. Vous avez la possibilité de vous restaurer sur place, les associations porteuses du projet tiennent à tour de rôle une buvette.

Nous espérons, cette année encore, vous accueillir nombreux sous la halle ! .

Place de l’Hôtel de Ville HALLE

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie

English :

It’s the market where you make connections and feel good!

German :

Der Markt, auf dem du Kontakte knüpfst und der dich in Schwung bringt!

Italiano :

È il mercato dove si fanno nuove amicizie e dove ci si diverte!

Espanol :

Es el mercado donde haces nuevos amigos y donde te diviertes

L’événement MARCHE ESTIV’HALLE Cazères a été mis à jour le 2025-06-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE