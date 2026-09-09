Marché et animations de Noël Plumergat
samedi 28 novembre 2026 · Plumergat
Informations pratiques
Plumergat
Marché et animations de Noël
Mériadec Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 17:00:00
fin : 2026-11-28 22:00:00
Date(s) :
2026-11-28
En partenariat avec l’association des commerçants et artisans de Mériadec, la commune participe au rendez-vous féérique de Noël tant attendu !
Rendez-vous à 17 h à la Place de l’Église, Mériadec
Gratuit – Tout public .
Mériadec Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 14 56
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English :
L’événement Marché et animations de Noël Plumergat a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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