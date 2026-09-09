Informations pratiques

Plumergat

Marché et animations de Noël

Mériadec Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 17:00:00

fin : 2026-11-28 22:00:00

Date(s) :

2026-11-28

En partenariat avec l’association des commerçants et artisans de Mériadec, la commune participe au rendez-vous féérique de Noël tant attendu !

Rendez-vous à 17 h à la Place de l’Église, Mériadec

Gratuit – Tout public .

Mériadec Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 14 56

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English :

L’événement Marché et animations de Noël Plumergat a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon