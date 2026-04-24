Marche et balade à vélo Pillon
Marche et balade à vélo Pillon vendredi 1 mai 2026.
Pillon
Marche et balade à vélo
Place de l’église Pillon Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Randonnées nature et convivialité.
Marche 10 km.
Vélo route 45 km.
Départ à 8h30.Tout public
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Place de l’église Pillon 55230 Meuse Grand Est +33 6 71 15 55 21
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English :
Nature and conviviality.
Walking 10 km.
Road cycling 45 km.
Departure at 8:30 am.
L’événement Marche et balade à vélo Pillon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DES PORTES DE VERDUN