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Marche et balade à vélo Pillon

Marche et balade à vélo Pillon vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 55230 Pillon

Département : Meuse

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif :

Pillon

Marche et balade à vélo

Place de l’église Pillon Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Randonnées nature et convivialité.
Marche 10 km.
Vélo route 45 km.
Départ à 8h30.Tout public
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Place de l’église Pillon 55230 Meuse Grand Est +33 6 71 15 55 21 

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English :

Nature and conviviality.
Walking 10 km.
Road cycling 45 km.
Departure at 8:30 am.

L’événement Marche et balade à vélo Pillon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DES PORTES DE VERDUN