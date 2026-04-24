Pillon

Marche et balade à vélo

Place de l’église Pillon Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Randonnées nature et convivialité.

Marche 10 km.

Vélo route 45 km.

Départ à 8h30.Tout public

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Place de l’église Pillon 55230 Meuse Grand Est +33 6 71 15 55 21

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English :

Nature and conviviality.

Walking 10 km.

Road cycling 45 km.

Departure at 8:30 am.

L’événement Marche et balade à vélo Pillon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DES PORTES DE VERDUN