Marche et Balade rue des Récollets Ainay-le-Château

Marche et Balade

rue des Récollets Club de Retraite Sportive d’Ainay et ses Environs Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 09:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Dimanche 26 octobre 2025 à partir de 9h00, une marche de 6 km et un petit parcours au départ du refuge situé 20 rue des Récollets à Ainay-le-Château (à côté de la maison médicale) seront d’un pot de l’amitié à l’arrivée.

rue des Récollets Club de Retraite Sportive d’Ainay et ses Environs Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 91 09 daniel.boissery@wanadoo.fr

English :

Sunday, October 26, 2025, starting at 9:00 am, a 6 km walk and a short course from the refuge at 20 rue des Récollets in Ainay-le-Château (next to the medical center) will be followed by a pot de l’amitié at the finish.

German :

Sonntag, den 26. Oktober 2025 ab 9:00 Uhr, eine 6 km lange Wanderung und ein kleiner Rundgang ab der Hütte in 20 rue des Récollets in Ainay-le-Château (neben dem Ärztehaus) werden mit einem Freundschaftsumtrunk am Ziel enden.

Italiano :

Domenica 26 ottobre 2025 dalle ore 9.00, una passeggiata di 6 km e un breve percorso con partenza dal rifugio al 20 di rue des Récollets ad Ainay-le-Château (accanto al centro medico) sarà seguita da un aperitivo conviviale all’arrivo.

Espanol :

Domingo 26 de octubre de 2025 a partir de las 9.00 horas, una marcha de 6 km y un recorrido corto con salida del refugio situado en el número 20 de la rue des Récollets en Ainay-le-Château (junto al centro médico) irán seguidos de una copa amistosa a la llegada.

L’événement Marche et Balade Ainay-le-Château a été mis à jour le 2025-10-08 par Montluçon Tourisme