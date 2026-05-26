Marché et brocante de Commenchon Commenchon
Marché et brocante de Commenchon Commenchon dimanche 7 juin 2026.
Commenchon
Marché et brocante de Commenchon
Commenchon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Rendez-vous le dimanche 7 juin de 9h00 à 18h00 pour le marché et la brocante de Commenchon sur le terrain communal et la rue du moulin.
Le tarif est de 2 euros par mètre.
Inscription pour la brocante au 06 83 77 53 07 ou au 07 69 80 84 57.
Rendez-vous le dimanche 7 juin de 9h00 à 18h00 pour le marché et la brocante de Commenchon sur le terrain communal et la rue du moulin.
Le tarif est de 2 euros par mètre.
Inscription pour la brocante au 06 83 77 53 07 ou au 07 69 80 84 57. .
Commenchon 02300 Aisne Hauts-de-France +33 6 83 77 53 07
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English :
Join us on Sunday June 7 from 9am to 6pm for the Commenchon market and flea market on the communal grounds and Rue du Moulin.
Price: 2 euros per meter.
To register for the flea market, call 06 83 77 53 07 or 07 69 80 84 57.
L’événement Marché et brocante de Commenchon Commenchon a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cœur de Picard