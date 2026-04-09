Marché et Chasse au trésor du Panier de Poucet Parc Saincthorent, La Cellette 23350 La Cellette Samedi 11 avril, 09h00 Entrée libre

Marché de producteurs et artisans locaux. Chasse au trésor.

Marché de producteurs et artisans locaux (viandes, charcuteries, légumes, fruits, pains, fromages, savons, miels, etc). Dès 10h, grande chasse au trésor avec de nombreux prix. Maquillage pour enfants. Buvette, crêpes et pizzas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T12:00:00.000+02:00

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Parc Saincthorent, La Cellette 23350 La Cellette La Cellette 23350 Creuse



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