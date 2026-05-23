Chémery-les-Deux

Marché et cinéma plein air

rue de la forêt Chémery-les-Deux Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La ferme d’Ingling vous invite à vivre un moment champêtre à l’occasion d’un marché artisanal se clôturant avec une projection cinéma en plein air, le tout au milieu des champs ! Venez à la rencontre d’une trentaine d’exposants de produits du terroir et de l’artisanat Mosellan. Il vous sera également possible de manger sur place grâce à la présence de plusieurs commerçants ambulants en début de soirée, dans une ambiance musicale assurée par un accordéoniste. Enfin, à la tombée de la nuit, projection en plein air du film La 7ème Compagnie . Revivez les aventures des soldats Tassin, Pithiviers et du Chef Chaudard !

En partenariat avec la Mairie de Chémery Les Deux et la Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières.Tout public

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rue de la forêt Chémery-les-Deux 57320 Moselle Grand Est +33 6 79 14 23 24 ferme.ingling@outlook.fr

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English :

La ferme d’Ingling invites you to enjoy a country-style market, ending with an open-air cinema screening, all in the middle of the fields! Come and meet some thirty exhibitors of local produce and Moselle crafts. You’ll also be able to eat on site, thanks to the presence of a number of stallholders in the early evening, in a musical atmosphere provided by an accordionist. Finally, as night falls, there will be an open-air screening of the film La 7ème Compagnie . Relive the adventures of soldiers Tassin, Pithiviers and Chef Chaudard!

In partnership with the Mairie de Chémery Les Deux and the Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières.

L’événement Marché et cinéma plein air Chémery-les-Deux a été mis à jour le 2026-05-23 par TROIS FRONTIERES TOURISME