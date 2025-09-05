Marché et concert Ferme Fruit des Prés Mellé

La Ferme Fruit des Prés à Mellé vous invite à une soirée festive pour clôturer l’été, avec un programme riche en animations. Les participants pourront dès 16h profiter d’un marché de producteurs locaux et d’une buvette proposant des produits bio. Une visite guidée de la ferme sera également proposée pour découvrir l’exploitation et ses animaux. Le temps fort de l’événement sera le concert des Oiseaux de Trottoir à 18h30, un orchestre itinérant à vélo qui promet de transformer la cour en piste de danse. L’entrée est libre et il sera possible de se restaurer sur place avec une galette-saucisse ou une assiette végétarienne. .

70, La Guénnerais Mellé 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 16 13 37

