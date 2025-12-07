Marche et course au profit du Téléthon Salle polyvalente Guenrouet
Marche et course au profit du Téléthon Salle polyvalente Guenrouet dimanche 7 décembre 2025.
Marche et course au profit du Téléthon
Salle polyvalente Notre Dame de Grâce Guenrouet Loire-Atlantique
Au profit du Téléthon, le Comité des Fêtes de Notre Dame de Grâce organise
le dimanche 7 décembre
Départ de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce
Marche nature départ libre de 8h30 à 10h30
Course nature départ groupé à 9h30
4 circuits de 5 à 18 km
Pas de classement, pas de lots
6€ par personne
Vente à la salle polyvalente de pâtés, pains cuits au four à bois…
Inscriptions et bénéfices reversés à l’AFM
Salle polyvalente Notre Dame de Grâce Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
