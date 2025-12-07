Marche et course au profit du Téléthon Salle polyvalente Guenrouet

Salle polyvalente Notre Dame de Grâce Guenrouet Loire-Atlantique

Au profit du Téléthon, le Comité des Fêtes de Notre Dame de Grâce organise  
le dimanche 7 décembre
Départ de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce

Marche nature départ libre de 8h30 à 10h30
Course nature départ groupé à 9h30
4 circuits de 5 à 18 km
Pas de classement, pas de lots
6€ par personne 

Vente à la salle polyvalente de pâtés, pains cuits au four à bois…
Inscriptions et bénéfices reversés à l’AFM

Salle polyvalente Notre Dame de Grâce Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

