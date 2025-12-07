Marche et course au profit du Téléthon Salle polyvalente Guenrouet

Marche et course au profit du Téléthon

Salle polyvalente Notre Dame de Grâce Guenrouet Loire-Atlantique

Au profit du Téléthon, le Comité des Fêtes de Notre Dame de Grâce organise

le dimanche 7 décembre

Départ de la salle polyvalente de Notre Dame de Grâce

Marche nature départ libre de 8h30 à 10h30

Course nature départ groupé à 9h30

4 circuits de 5 à 18 km

Pas de classement, pas de lots

6€ par personne

Vente à la salle polyvalente de pâtés, pains cuits au four à bois…

Inscriptions et bénéfices reversés à l’AFM

.

Salle polyvalente Notre Dame de Grâce Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

