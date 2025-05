MARCHE ET COURSE D’OBSTACLE CANIN – Rue Delangle Varzy, 17 mai 2025 09:00, Varzy.

Nièvre

MARCHE ET COURSE D’OBSTACLE CANIN Rue Delangle Lycée Horticole Varzy Nièvre

Début : 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-17 16:00:00

2025-05-17

MARCHE ET COURSE D’OBSTACLE CANIN La classe de Première Bac Pro Canin et Félin organise une marche et une course d’obstacle Sur place photographe, tombola, vente d’accessoires pour chiens, produits du terroir, crêpes Au Lycée Horticole Rural Privé du Haut Nivernais .

Rue Delangle Lycée Horticole

Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

