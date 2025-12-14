Marche et course d’orientation Salle omnisports La Chapelle-Saint-Laurent
Marche et course d’orientation Salle omnisports La Chapelle-Saint-Laurent samedi 31 janvier 2026.
Marche et course d’orientation
Salle omnisports Route de Bressuire La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-31 2026-02-01
11 ème édition de la randonnée et course d’orientation, organisées par le Rebond Chapelais.
Parcours découverte débutant et famille et un parcours sportif.
Animation musicale par le groupe GPS, Pasta Party sur réservation. .
Salle omnisports Route de Bressuire La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 07 67 75 rebondchapelais@yahoo.fr
