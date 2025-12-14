Marche et course d’orientation Salle omnisports La Chapelle-Saint-Laurent

Marche et course d’orientation

Salle omnisports Route de Bressuire La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

2026-01-31 2026-02-01

11 ème édition de la randonnée et course d’orientation, organisées par le Rebond Chapelais.

Parcours découverte débutant et famille et un parcours sportif.

Animation musicale par le groupe GPS, Pasta Party sur réservation. .

Salle omnisports Route de Bressuire La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 07 67 75 rebondchapelais@yahoo.fr

