Marche et course nature à la Roche Courbon Rue de La Belle au Bois Dormant Saint-Porchaire

Marche et course nature à la Roche Courbon

Rue de La Belle au Bois Dormant Château de La Roche Courbon Saint-Porchaire Charente-Maritime

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Deux jours consacrés au sport, à la nature et au patrimoine. La Roche Courbon renouvele sa course nature au château avec encore des nouveautés à découvrir, dont une course de nuit et le renforcement de la course à obstacles « La folle Roche »

Rue de La Belle au Bois Dormant Château de La Roche Courbon Saint-Porchaire 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 95 60 10 contact@larochecourbon.fr

English :

Two days dedicated to sport, nature and heritage. La Roche Courbon renews its nature race at the château, with more new features to discover, including a night race and the reinforcement of the obstacle course: « La folle Roche »

German :

Zwei Tage, die dem Sport, der Natur und dem Kulturerbe gewidmet sind. La Roche Courbon erneuert seinen Naturlauf zum Schloss mit noch mehr Neuheiten, die es zu entdecken gilt, darunter ein Nachtlauf und die Verstärkung des Hindernislaufs: « La folle Roche »

Italiano :

Due giorni dedicati allo sport, alla natura e al patrimonio. La Roche Courbon rinnova la sua corsa nella natura al castello, con ulteriori novità da scoprire, tra cui una corsa notturna e il potenziamento del percorso a ostacoli: « La folle Roche »

Espanol :

Dos días dedicados al deporte, la naturaleza y el patrimonio. La Roche Courbon renueva su carrera por la naturaleza en el castillo, con más novedades por descubrir, entre ellas una carrera nocturna y el refuerzo de la carrera de obstáculos: « La folle Roche »

L’événement Marche et course nature à la Roche Courbon Saint-Porchaire a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge