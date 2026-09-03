Marche et course nature à la Roche Courbon Rue de La Belle au Bois Dormant Saint-Porchaire

samedi 17 octobre 2026 · Rue de La Belle au Bois Dormant · Saint-Porchaire

Informations pratiques

Saint-Porchaire

Marche et course nature à la Roche Courbon

Rue de La Belle au Bois Dormant Château de La Roche Courbon Saint-Porchaire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Que vous soyez coureur, marcheur ou simplement à la recherche d’un week-end en pleine nature, il y en aura pour tous les goûts ! Un week-end sport et patrimoine dans le cadre exceptionnel du Château de la Roche Courbon.

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Rue de La Belle au Bois Dormant Château de La Roche Courbon Saint-Porchaire 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 95 60 10 contact@larochecourbon.fr

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English :

Whether you’re a runner, a hiker, or simply looking for a weekend in the great outdoors, there’s something for everyone! A weekend of sports and cultural heritage in the exceptional setting of the Château de la Roche Courbon.

L’événement Marche et course nature à la Roche Courbon Saint-Porchaire a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge