Marche et course solidaire La Ciotadenne Rose Jardin de la Ville La Ciotat

Marche et course solidaire La Ciotadenne Rose Jardin de la Ville La Ciotat samedi 11 octobre 2025.

Marche et course solidaire La Ciotadenne Rose

Samedi 11 octobre 2025 de 9h à 15h. Jardin de la Ville Boulevard Lamartine La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 15:00:00

2025-10-11

La Ciotadenne Rose est une marche et une course solidaires en centre-ville et bord de mer destinées à informer, sensibiliser à la prévention du cancer du sein et à l’accompagnement des personnes en cours de traitement.

La Ciotadenne Rose est pilotée par l’observatoire de la santé et de la qualité de vie de la ville de La Ciotat, soucieux d’accompagner sur son territoire une offre de réseau de santé en ce domaine, et coorganisée par le Rotary Club La Ciotat Ceyreste Golfe d’Amour et Pranayama 105.



La Marche et la Course Rose sont avant tout visibles, accessibles à toutes et à tous et aussi éducatives et informatives. Ce n’est pas un défi sportif, juste un moment convivial, en famille ou entre amis et collègues pour sensibiliser le public à la prévention du cancer du sein et aux solutions présentes sur notre territoire en matière d’accompagnement des patients.



Un village santé et bien-être sera présent au Jardin de la Ville de 9h à 15h.



Les associations Carènes et les Calfats de l’Escalet organiseront des embarquements sur des barquettes entre 12h et 17h selon les conditions météorologiques. Les dons faits au chapeau seront reversés au Rotary Golfe d’Amour au profit de la Ligue Contre le Cancer pour des projets ciotadens. .

Jardin de la Ville Boulevard Lamartine La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 91 78 00 christine.damiens@gmail.com

English :

La Ciotadenne Rose is a charity walk and run in the town centre and along the seafront, designed to inform and raise awareness about breast cancer prevention and support for people undergoing treatment.

German :

Die Ciotadenne Rose ist ein Solidaritätslauf und -marsch in der Innenstadt und am Meer, der dazu dient, über Brustkrebsprävention zu informieren, das Bewusstsein dafür zu schärfen und Menschen zu unterstützen, die sich in Behandlung befinden.

Italiano :

La Ciotadenne Rose è una marcia e una corsa solidale nel centro città e sul lungomare, volta a informare e sensibilizzare sulla prevenzione del cancro al seno e sull’accompagnamento delle persone in cura.

Espanol :

La Ciotadenne Rose es una marcha y una carrera solidarias que se celebran en el centro de la ciudad y junto al mar con el objetivo de informar y sensibilizar sobre la prevención del cáncer de mama y el acompañamiento a las personas que están en tratamiento.

L'événement Marche et course solidaire La Ciotadenne Rose La Ciotat a été mis à jour le 2025-10-03