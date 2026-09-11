Informations pratiques

Pertuis

Marche et course solidaire

Dimanche 4 octobre 2026. Boulodrome Ange Pacini Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le circuit solidaire du ruban rose organise une marche et course solidaire le dimanche 04 Octobre dans le cadre du mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

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Boulodrome Ange Pacini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 12 01 42 octobrerosepertuisien@gmail.com

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English :

The Pink Ribbon Charity Circuit is organizing a charity walk and run on Sunday, October 4, as part of Breast Cancer Awareness Month.

L’événement Marche et course solidaire Pertuis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Pertuis