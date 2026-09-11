Marche et course solidaire Pertuis
dimanche 4 octobre 2026 · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Marche et course solidaire
Dimanche 4 octobre 2026. Boulodrome Ange Pacini Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Le circuit solidaire du ruban rose organise une marche et course solidaire le dimanche 04 Octobre dans le cadre du mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
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Boulodrome Ange Pacini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 12 01 42 octobrerosepertuisien@gmail.com
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English :
The Pink Ribbon Charity Circuit is organizing a charity walk and run on Sunday, October 4, as part of Breast Cancer Awareness Month.
L’événement Marche et course solidaire Pertuis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Pertuis
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