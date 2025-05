Marche et course solidaire – Pontchâteau, 24 mai 2025 14:30, Pontchâteau.

Loire-Atlantique

Marche et course solidaire Coët Roz Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:30:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Le Conseil Municipal des Enfants organise sa course solidaire au Parc de Coët Roz

Circuit 500 m

1 tour 1€

Jeux en bois, boissons et gâteaux sur place

Sur inscription auprès du secrétarait général de la mairie de Pont-Château

Réservé aux enfants nés entre 2013 et 2016 (CE2 6ème) et à leur(s) accompagnateur(s) .

Coët Roz

Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche et course solidaire Pontchâteau a été mis à jour le 2025-05-21 par ADT44