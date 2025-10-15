Marché et food court Talents venus d’ailleurs Fabrico Fablab Valence

Marché et food court Talents venus d’ailleurs

Fabrico Fablab 7 Rue Belle Image Valence Drôme

Début : 2025-10-15 16:00:00

fin : 2025-10-15 20:00:00

2025-10-15

Venez découvrir les talents culinaires d’entrepreneurs qui venus d’autres pays ont décidé de mobiliser leurs talents pour s’intégrer et développer leur activités tout en partageant leurs cultures

Fabrico Fablab 7 Rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 30 09 34

English :

Come and discover the culinary talents of entrepreneurs from other countries who have decided to mobilize their talents to integrate and develop their businesses while sharing their cultures

German :

Entdecken Sie die kulinarischen Talente von Unternehmern aus anderen Ländern, die beschlossen haben, ihre Talente zu mobilisieren, um sich zu integrieren und ihre Geschäfte zu entwickeln, während sie ihre Kulturen teilen

Italiano :

Venite a scoprire il talento culinario di imprenditori provenienti da altri Paesi che hanno deciso di utilizzare il loro talento per integrare e sviluppare le loro imprese condividendo le loro culture

Espanol :

Venga a descubrir el talento culinario de empresarios de otros países que han decidido utilizar sus talentos para integrar y desarrollar sus empresas al tiempo que comparten sus culturas

