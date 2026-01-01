Marché et food truck Route de Marols Saint-Jean-Soleymieux jeudi 1 janvier 2026.

Saint-Jean-Soleymieux

Marché et food truck

Route de Marols Devant la mairie Saint-Jean-Soleymieux Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-01 07:00:00

fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-01 2026-06-01 2026-07-01

Marché devant la mairie tous les mardis matin de 7h à 12h.

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Route de Marols Devant la mairie Saint-Jean-Soleymieux 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 76 70 12 contact@saint-jean-soleymieux.fr

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English : Marché et food truck

Market in front of the town hall every Tuesday morning from 7am to 12pm.

L’événement Marché et food truck Saint-Jean-Soleymieux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Loire Forez