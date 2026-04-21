Marche et foulée des castors Diebolsheim
Marche et foulée des castors Diebolsheim vendredi 1 mai 2026.
Diebolsheim
Marche et foulée des castors
rue de Friesenheim Diebolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 14:00:00
Date(s) :
2026-05-01
La marche est gratuite Repas à réserver
Le départ aura lieu au club-house de l’AS Diebolsheim-Friesenheim de 9H à 12H.
Après une balade ou un footing de 6 ou 10 km au choix ; sur les prés, chemins et forêts de nos 2 villages, le chef du jour vous propose longe de porc, petits pois carottes et frites, dessert et café. .
rue de Friesenheim Diebolsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 62 03 02 21 asdf-tresorier@outlook.fr
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English :
The walk is free Meals to be reserved
L’événement Marche et foulée des castors Diebolsheim a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Grand Ried
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