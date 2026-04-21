Diebolsheim

Marche et foulée des castors

rue de Friesenheim Diebolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 14:00:00

Date(s) :

2026-05-01

La marche est gratuite Repas à réserver

Le départ aura lieu au club-house de l’AS Diebolsheim-Friesenheim de 9H à 12H.

Après une balade ou un footing de 6 ou 10 km au choix ; sur les prés, chemins et forêts de nos 2 villages, le chef du jour vous propose longe de porc, petits pois carottes et frites, dessert et café. .

rue de Friesenheim Diebolsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 62 03 02 21 asdf-tresorier@outlook.fr

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English :

The walk is free Meals to be reserved

L’événement Marche et foulée des castors Diebolsheim a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Grand Ried