Marche et Gravel de la Foire aux Boudins place gérard philippe Naintré

Marche et Gravel de la Foire aux Boudins

place gérard philippe Cour de l’école Joliot Curie Naintré Vienne

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Dans le cadre de la foire aux Boudins, le véloclub de Naintré organise une manifestation sportive marche et gravel le 8 mars 2026

* Marche 9, 13 ou 16 km avec un départ entre 7H30 et 9H00 à 5 €/pers

* Gravel 35 ou 60 km avec un départ groupé à 8H30 à 6 €/pers

**Venez fêter l’arrivée du printemps avec le VCN et partager un moment sportif convivial !** .

veloclubnaintreen@gmail.com

