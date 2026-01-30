Marche et Gravel de la Foire aux Boudins place gérard philippe Naintré
Marche et Gravel de la Foire aux Boudins place gérard philippe Naintré dimanche 8 mars 2026.
Dans le cadre de la foire aux Boudins, le véloclub de Naintré organise une manifestation sportive marche et gravel le 8 mars 2026
* Marche 9, 13 ou 16 km avec un départ entre 7H30 et 9H00 à 5 €/pers
* Gravel 35 ou 60 km avec un départ groupé à 8H30 à 6 €/pers
**Venez fêter l’arrivée du printemps avec le VCN et partager un moment sportif convivial !** .
