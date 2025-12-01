Marché et Lumières de Noël à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon
Marché et Lumières de Noël à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon dimanche 14 décembre 2025.
Marché et Lumières de Noël
à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 11:30:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Le marché des producteurs locaux et des vignerons revient à l’Escaladieu de 14h à 18h. Venez préparer les fêtes en choisissant de bons produits.
– Atelier de décorations de Noël de vannerie sauvage avec Sandy Mossion
– Atelier famille et adulte de fabrication de lanternes
– Animation sur la lumière au Moyen Âge
– À partir de 16h Chants par la chorale La Baronne .
– Entrée gratuite
– Possibilité de restauration légère le midi.
– Renseignements et réservations au 05 31 74 39 50.
.
à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr
English :
The local producers? and winemakers? market returns to l?Escaladieu from 2pm to 6pm. Come and prepare for the festive season by choosing good products.
– Wild basketry Christmas decorations workshop with Sandy Mossion
– Lantern-making workshop for families and adults
– Animation on light in the Middle Ages
– From 4pm: Singing by the « La Baronne » choir.
– Free admission
– Light meals available at lunchtime.
– Information and reservations on 05 31 74 39 50.
German :
Der Markt der lokalen Erzeuger und Winzer kehrt von 14 bis 18 Uhr in die Escaladieu zurück. Bereiten Sie sich auf die Feiertage vor, indem Sie gute Produkte auswählen.
– Workshop für Weihnachtsdekorationen aus wilden Korbwaren mit Sandy Mossion
– Familien- und Erwachsenenworkshop zur Herstellung von Laternen
– Animation zum Thema Licht im Mittelalter
– Ab 16 Uhr: Gesang durch den Chor « La Baronne ».
– Eintritt frei
– Leichte Verpflegung am Mittag möglich.
– Informationen und Reservierungen unter 05 31 74 39 50.
Italiano :
Il mercato dei produttori locali e dei viticoltori torna all’Escaladieu dalle 14:00 alle 18:00. Venite a prepararvi per le feste scegliendo i prodotti migliori.
– Laboratorio di decorazioni natalizie in cesto selvatico con Sandy Mossion
– Laboratorio di creazione di lanterne per famiglie e adulti
– Animazione sulla luce nel Medioevo
– Dalle 16:00: canti del coro « La Baronne ».
– Ingresso libero
– Possibilità di pranzare con piatti leggeri.
– Informazioni e prenotazioni al numero 05 31 74 39 50.
Espanol :
El mercado de productores y viticultores locales vuelve al Escaladieu de 14:00 a 18:00 horas. Venga a prepararse para las fiestas eligiendo los mejores productos.
– Taller de adornos navideños de cestería silvestre con Sandy Mossion
– Taller de fabricación de linternas para familias y adultos
– Animación sobre la luz en la Edad Media
– A partir de las 16:00 h: Canto del coro « La Baronne ».
– Entrada gratuita
– Comida ligera disponible para el almuerzo.
– Información y reservas en el 05 31 74 39 50.
L’événement Marché et Lumières de Noël Bonnemazon a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65