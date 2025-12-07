Marche et Marché de Noel

Melleroy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 14:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Venez passer la journée à Melleroy à l’occasion des Opérations “Solidaires” du mois de décembre arborez alors vos pulls moches, bonnets de Noël, écharpes scintillantes ou objets festifs lors des 6km de Marche puis détendez vous au Marché de Noël !

.

Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Come and spend the day in Melleroy for the Opérations ?Solidaires? in December: don your ugly sweaters, Christmas hats, sparkling scarves or festive items for the 6km Walk, then relax at the Christmas Market!

German :

Verbringen Sie einen Tag in Melleroy anlässlich der Solidaritätsaktionen im Dezember: Tragen Sie Ihre hässlichen Pullover, Weihnachtsmützen, glitzernden Schals oder festliche Gegenstände beim 6 km langen Marsch und entspannen Sie sich anschließend auf dem Weihnachtsmarkt!

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata a Melleroy nell’ambito delle Opérations Solidaires di dicembre: indossate i vostri brutti maglioni, i cappelli natalizi, le sciarpe scintillanti o gli oggetti festivi per la passeggiata di 6 km, poi rilassatevi al mercatino di Natale!

Espanol :

Venga a pasar el día a Melleroy en el marco de las Opérations ?Solidaires de diciembre: póngase sus jerseys feos, gorros de Navidad, bufandas brillantes o artículos festivos para la Marcha de 6 km, y después relájese en el Mercado de Navidad

