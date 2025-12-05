Marche et ou course à pied solidaire pour le Téléthon Parc des Sports l’Enjeu Parthenay
Parc des Sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay Deux-Sèvres
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-06
2025-12-05
Chaussez vos baskets !
Marche et ou course à pied Solidaire en faveur du Téléthon.
Ouvert à tous
Parcours accessible fauteuils.
Participation libre (dons entièrement reversés au Téléthon).
Action proposée par l’association Jog’Gâtine. .
joggatine@gmail.com
