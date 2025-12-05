Marche et ou course à pied solidaire pour le Téléthon Parc des Sports l’Enjeu Parthenay

Marche et ou course à pied solidaire pour le Téléthon

Parc des Sports l'Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

2025-12-05

Chaussez vos baskets !

Marche et ou course à pied Solidaire en faveur du Téléthon.

Ouvert à tous

Parcours accessible fauteuils.

Participation libre (dons entièrement reversés au Téléthon).

Action proposée par l’association Jog’Gâtine. .

Parc des Sports l'Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine joggatine@gmail.com

