Marché et Parade de Noël salle polyvalente Saint-Gérand-de-Vaux
Marché et Parade de Noël salle polyvalente Saint-Gérand-de-Vaux samedi 13 décembre 2025.
Marché et Parade de Noël
salle polyvalente 3 rue des acacias Saint-Gérand-de-Vaux Allier
Début : 2025-12-13 16:30:00
fin : 2025-12-13 00:00:00
2025-12-13
Marché d’artisans et producteurs locaux, suivi d’une Parade de Noël avec le Père Noël
salle polyvalente 3 rue des acacias Saint-Gérand-de-Vaux 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes marine.cherion@gmail.com
English :
Market featuring local artisans and producers, followed by a Christmas Parade with Santa Claus
German :
Markt mit lokalen Handwerkern und Produzenten, gefolgt von einer Weihnachtsparade mit dem Weihnachtsmann
Italiano :
Mercato di artigiani e produttori locali, seguito da una parata natalizia con Babbo Natale
Espanol :
Mercado de artesanos y productores locales, seguido de un desfile navideño con Papá Noel
