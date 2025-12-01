Marché et Parade de Noël salle polyvalente Saint-Gérand-de-Vaux

Marché et Parade de Noël

salle polyvalente 3 rue des acacias Saint-Gérand-de-Vaux Allier

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13 00:00:00

2025-12-13

Marché d’artisans et producteurs locaux, suivi d’une Parade de Noël avec le Père Noël

marine.cherion@gmail.com

English :

Market featuring local artisans and producers, followed by a Christmas Parade with Santa Claus

German :

Markt mit lokalen Handwerkern und Produzenten, gefolgt von einer Weihnachtsparade mit dem Weihnachtsmann

Italiano :

Mercato di artigiani e produttori locali, seguito da una parata natalizia con Babbo Natale

Espanol :

Mercado de artesanos y productores locales, seguido de un desfile navideño con Papá Noel

